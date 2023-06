“Soluzione di continuità"

Alessio Larocchi



a cura di Elisa Muscatelli



Spaziotemporaneo diventa un luogo di sospensione in cui lo sguardo di Alessio Larocchi, contemporaneo, intimo, a volte caustico, pone lo spettatore di fronte alla bellezza del fraintendimento e della variazione. Mappe senza via di ritorno, paesaggi intimi e strutture aliene instaurano con lo spettatore un dialogo silenzioso, una riflessione aperta sul concetto di norma, sulla necessità di sentirsi a casa, sulla volontà e paura del fraintendere ed essere fraintesi. Ogni opera si presta a essere spazio sicuro per le forme, che, libere da ogni costrizione verso la norma, abitano le tele e gli occhi di chi le guarda in un fluire libero e continuo.





SPAZIOTEMPORANEO

Martedì 20 giugno 2023 alle ore 18:00

La mostra proseguirà fino al 15 luglio 2023



Spaziotemporaneo

Aperto dal martedì al sabato

Dalle 16:00 alle 19:30

Via solferino 56

20121 Milano



Gallery





e-mail: galleriaspaziotemporaneo@gmail.com