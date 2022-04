Cerchi una soluzione fissa e definitiva per i denti mancanti? Partecipa agli open days di implantologia dentale di Humanitas Medical Care

Il 9 aprile ad Arese e il 12 aprile a Lainate gli odontoiatri di Humanitas saranno a disposizione di tutti i pazienti per visite e informazioni su impianti e protesi dentali



La mancanza di uno o più denti può creare disagio nei contesti sociali e difficoltà nella corretta masticazione degli alimenti. In questi casi esiste una soluzione definitiva e fissa per tornare a mangiare e sorridere come prima: l?implantologia dentale.

Questo trattamento permette di sostituire uno o più denti mancanti e intere arcate dentali con l?uso di viti in titanio e protesi. L'obiettivo è quello di ripristinare il sorriso del paziente con denti artificiali, simili nel colore e nella forma a quelli naturali, per tornare a svolgere le normali attività quotidiane senza imbarazzo.

Inoltre, se il caso lo consente, grazie all?implantologia a carico immediato sarà possibile sostituire i denti mancanti e recuperare estetica e funzionalità in un arco di tempo ridotto: il paziente potrà avere nuovi denti fissi anche in 24 o 48 ore.

Quali sono i vantaggi dell?impianto dentale?

È stabile e non si muove

Permette di mangiare e parlare come con i denti naturali

??La forza della masticazione è la stessa dei denti naturali

Permette un?igiene orale quotidiana più accurata

Cosa troverai agli Open days di Arese e Lainate?



Il 9 aprile ad Arese e il 12 aprile a Lainate potrai trovare un?equipe di esperti odontoiatri che valuteranno la tua situazione clinica avvalendosi di strumenti all?avanguardia come lo scanner intraorale: una scansione digitale usata per prendere le impronte delle arcate dentali del paziente in sostituzione delle tradizionali paste, spesso fastidiose.

Cosa include la partecipazione agli Open Days?

Visita e colloquio conoscitivo con l?odontoiatra

Valutazione del trattamento più adeguato alle tue esigenze

Eventuale scansione con scanner intraorale?

LOCATION

Humanitas Medical Care Arese

Viale Giuseppe Eugenio Luraghi, 11 /presso Centro Commerciale ?Il Centro? - Arese (MI)

Orario: dalle ore 9 alle 20

Humanitas Medical Care Lainate

Via Alfonso Lamarmora, 5 - Lainate (MI)

Orario: dalle ore 9 alle 19

Per bloccare il tuo posto all?Open Day o ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare i seguenti numeri:

Arese, 02 83456751 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 19:00).

Lainate, 02 8345 8826 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00)

--

Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici di Arese Dott.ssa Chiara Tassera, Iscritta all?Albo Provinciale degli Odontoiatri di Milano n.5691 e Lainate Dott. Marco Scarpelli, Iscrizione all?Albo degli Odontoiatri di Milano, n. 3724.