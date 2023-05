Somewhere nowhere - Mostra personale di andrea marchesini

A partire dal 24 maggio, fino al 18 giugno 2023, la MA-EC Gallery di Milano presenta la mostra personale Somewhere Nowhere dell’artista Andrea Marchesini a cura di Daniela Pronestì e Un Quadro di Te A.p.s.

Città attenta al panorama artistico contemporaneo, Milano ospita per la prima volta l’artista vicentino che si presenta con un nuovo ciclo pittorico appositamente studiato per l’occasione composto da una selezione di 32 opere realizzate a tecnica mista su carta e tela.

Gallery