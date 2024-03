Un evento imperdibile, torna in Italia Jean-Paul Jauffret con un doppio stage a Belluno e Milano, Sabato 23 e Domenica 24 Marzo.



?? Sabato 23 a Belluno

Difesa da attacchi violenti in strada da uno o più aggressori.

Host: Krav Maga Belluno



?? Domenica 24 a Milano

Sopravvivenza da un attacco con coltello.

Host: Elite Krav Maga Milano



Temi drammaticamente sempre più frequenti, come purtroppo vediamo evidenziato nelle notizie di cronaca, le aggressioni da gruppi di persone e gli attacchi con coltello sono estremamente pericolosi e spesso imprevedibili.



Info e registrazioni: www.t3km.it/survival