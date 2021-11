Sospesi nel tempo e nello spazio. Esposizione delle opere di Massimiliano De Florio

La galleria Maiocchi15 inaugura venerdì 26 novembre, dalle ore 19 in via Maiocchi 15 a Milano, la mostra “Sospesi nel tempo e nello spazio”, esposizione personale delle opere dell’artista Massimiliano De Florio. Massimiliano De Florio realizza opere innovative inquadrate in un limbo tra arte ed ingegneria. La sua esperienza in progetti futuribili nel settore aerospaziale: nuove tecnologie, materiali innovativi, scenari di esplorazione dello spazio e colonizzazione di altri pianeti, sono tutti elementi che influenzano il suo processo creativo e la sua produzione artistica. Il suo background, le sue esperienze e l’osservazione della natura ispirano e indirizzano l’evoluzione del suo stile espressivo verso una continua ricerca di forme complesse, capaci di evocare mondi disegnati oltre le leggi fisiche conosciute. Il fulcro della sperimentazione ed elaborazione delle affascinanti opere poligonali tridimensionali che esegue è l’effetto delle forze attrattive su semplici solidi e volumi geometrici risultanti in composizioni di elementi modulari concepiti virtualmente ma assemblati manualmente che generano un’energia totale di colori, luci ed ombre, chiaroscuri e dislivelli. L'associazione tra il design e le carte è un processo fondamentale per l'artista. Le opere sono tutte realizzate in carte pregiate tipografiche rigide nei colori originali proposti dalle cartiere fornitrici. Massimiliano De Florio, mostra attraverso le sue opere come l’arte possa diventare una finestra aperta sull’immaginazione, un mondo in cui rifugiarsi per trovare o ritrovare la propria essenza. La sua produzione artistica ha una chiara matrice tecnico-razionale, data dalla sua formazione, mescolata sapientemente ad una più estetico-decorativa. Queste opere rompono con la tradizione della bidimensionalità dell’opera da parete” e tramite una attenta e studiata tridimensionalità ogni opera diviene scultura vibrante grazie all’alternanza tra pieni e vuoti che permettono alla luce di insinuarsi e creare intensi contrasti luministici. Forme appuntite, collocate seguendo rigidi schemi geometrici, ed intervalli regolari creano vertiginose spirali, vortici magnetici o fantasiosi mandala che trascinano lo sguardo dell’osservatore come all’interno di un intricato labirinto. Ricordando quasi l’antica arte giapponese degli origami, Massimiliano De Florio dona un’aura di sacralità alla carta monocroma. In un continuo rimando tra arte, artigianato e design, le opere di questo artista invadono e riempiono lo spazio, sono da esperire, da toccare, sono l’hic et nunc, sono la sintesi tra l’Io razionale e l’Io sensibile. (Dott. Giovanni Masiello) Massimiliano ha avviato la sua produzione artistica nel Luglio 2020. In poco meno di un anno ha vinto un premio nazionale (Francobollo d’oro) ed una serie di contest che lo hanno portato a mostrare le sue opere ad un pubblico nazionale ed internazionale (Mostra Light for the future organizzata da Il Corriere dell’arte, Collective 2020 organizzata da NoNameCollective Gallery di Londra). Nel 2021 è stato chiamato a testimoniare presso il Master of Art dell'Universitá Luiss Guido Carli come esempio di produzione artistica innovativa legata al mondo delle nuove tecnologie. Ha inoltre avviato rapporti sul fronte della creatività e design con marchi come Hamilton Watch e Tai Ping. Ad oggi espone in 3 diverse gallerie italiane. Dimostrazione di puro dinamismo fisico e mentale, tale singolare linguaggio artistico riesce a plasmare e vivificare l’immaginazione dell’autore stesso e dell’osservatore, così riassorbiti da quel profondo vortice percettivo visivo-cromatico.

Info Utili



Periodo espositivo: dal 26 novembre al 6 gennaio 2022

Orario: dal lunedì al sabato (9.30 – 13 e 14.30 – 19.30)

Ingresso libero



Contatti Galleria

MAIOCCHI15

via Maiocchi 15, 20129 - Milano



maiocchi15@gmail.com