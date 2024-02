Sotto il segno dell'arcobaleno

Spettacolo a leggio per la regia di Roberta Cavalleri e Nicola Schiavone.



In occasione della Giornata mondiale della sindrome di Down.

Una storia che racconta di crepe, di diversità, di fragilità che si vogliono nascondere. Non rendendosi conto che ogni colore tracciato dall'arcobaleno rappresenta il coraggio di rialzarsi ogni giorno, dando un valore diverso alle emotività ed alle difficoltà che dobbiamo superare. E come l'arte del Kintsugi, il nostro vaso rotto ha ora una nuova storia, impreziosita anche con il colore dell'oro.



Ingresso libero fino ad esaurimento post