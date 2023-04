Sotto il tendone di peschiera borromeo, la proiezione gratuita del film-spettacolo “Circoteatro ambrosiano, il circo prima del circo”

Un appuntamento d’eccezione andrà in scena sabato 15 aprile 2023 a Peschiera Borromeo (Milano), in occasione della “Giornata mondiale del Circo” (World Circus Day). Questa ricorrenza, che nasce per iniziativa della Fédération Mondiale du Cirque presieduta dalla Principessa Stéphanie di Monaco, organizzatrice del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, si svolge da 13 anni in tutto il mondo con l’obiettivo di «preservare le tradizioni circensi» e favorire lo sviluppo di questa forma d’arte unica «che non conosce confini o barriere linguistiche».

Sotto lo chapiteau della scuola di arti circensi di Paride Orfei, il “Piccolo Circo dei Sogni”, verrà proiettato in anteprima alle ore 17.00 e alle 18.30 (ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili), il film dello spettacolo “CircoTeatro Ambrosiano, il Circo prima del Circo”, andato in scena con successo - sei sold-out e altrettante standing ovation - lo scorso febbraio al Teatro Gerolamo di Milano per i festeggiamenti del Carnevale Ambrosiano.

Realizzato dal film-maker Piero Fontana, il video (durata 80’) mostra tutti i numeri dello spettacolo, suddiviso in due tempi, ideato dallo scrittore e giornalista Roberto Bianchin, premio Massimo Alberini per la critica circense, e firmato dalla regia di Paride Orfei, discendente della celebre dinastia che ha scritto la storia del circo italiano. Tra gli interpreti dello spettacolo, tanti nomi noti come quelli di Paolo Casanova, il celebre clown Carillon del prestigioso circo tedesco “Roncalli”, l’acrobata aerea Snezhinka Nedeva, il comico francese Benjamin Delmas alias Mister Bang, l’antipodista aerea Romy Meggiolaro, il giocoliere Sonny Caveagna, l’acrobata Cristian Orfei, l’acrobatic singer Britney Bricherasio.



Le proiezioni verranno precedute, alle ore 16.00 (ingresso libero, sempre sotto lo chapiteau in via Carducci a Peschiera Borromeo), dal filmato storico “NandOrfei un sogno di famiglia” (50’) realizzato da Piero Fontana e prodotto da Roberto Bianchin per accompagnare la mostra storica di memorabilia della famiglia Orfei allestita al Teatro Gerolamo in occasione del CircoTeatro Ambrosiano, e che racconta, con testimonianze di vari personaggi, da Federico Fellini ad Alvaro Vitali fino a Gianni Minà, la storia delle grandi produzioni realizzate negli anni da Nando, Liana e Rinaldo Orfei. Presenteranno il video il regista Piero Fontana e lo storico e critico del circo Sandro Ravagnani.