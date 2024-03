Sotto silenzio di Clemente Rebora

Lo spettacolo celebra nell'attualità la poetica di Clemente Rebora, come nel 1990 l'omonima messa in scena di Clemente Rebora per il testo e la regia di Egidio Bertazzoni presso l'allora salone Pier Lombardo, oggi Teatro Franco Parenti. L'interpretazione di Davide Del Grosso ripercorre quelle vette poetiche novecentesche, che della crisi spirituale ne fanno un manifesto presente di intensa e vibrante umanità.