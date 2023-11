Orario non disponibile

Compie 10 anni il “SOUQ Film Festival. Storie di diritti, persone e ambiente”, il concorso internazionale di cortometraggi promosso dalla Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani”, attraverso il suo Centro Studi SOUQ, che torna dal 30 novembre al 3 dicembre 2023, nuovamente ospitato dall’Anteo Palazzo del Cinema di Milano. L’ingresso alle proiezioni, come sempre, è gratuito. Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato: www.souqfilmfestival.org