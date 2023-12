Space dreamers, a Milano l'incredibile mostra per viaggiare nello spazio e sbarcare su Marte

Viaggiare nello spazio, restando a Milano. Sotto la Madonnina ha inaugurato la mostra "Space dreamers", un'esibizione dedicata allo spazio con 16 installazioni - promettono gli organizzatori - "uniche ed immersive, create per coinvolgere, emozionare e sorprendere i visitatori".

L'appuntamento è in piazza Cesare Beccaria fino al 10 marzo prossimo. "Chi non ha mai sognato di viaggiare nello spazio?", si sono chieste Giulia ed Elena Sella di Postology, che hanno curato la mostra. "Ogni installazione è stata progettata con cura per trasportare le persone in un viaggio straordinario, attraverso la conoscenza e la meraviglia della scoperta. Stelle, nuvole, satelliti e galassie: immersi in un'atmosfera magica, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare le meraviglie del cosmo e di toccare con mano l'incredibile vastità dell'universo", si legge in una nota. "Si avrà infatti l'occasione di viaggiare per lo spazio, dondolare tra le nuvole, sbarcare su Marte, vivere l’emozione dell’allunaggio, viaggiare tra le stelle e tanto altro ancora".

I biglietti sono acquistabili su Ticketone a partire da 17 euro. La mostra è aperta dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 20, il venerdì dalle 10 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 20.30.