La Libreria Bocca, in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, è lieta di ospitare, in collaborazione con la galleria MA-EC, la collettiva "Space Parallel", a cura di Vera Agosti, dal 7 al 30 marzo 2021. Dodici artisti internazionali, da Cina, Brasile, Argentina, Spagna, Romania e Repubblica Moldova dialogano sul concetto di spazio, declinato con mezzi, tecniche e maniere differenti. Lo spazio da intendersi fisico, virtuale e parallelo. La Libreria Bocca è luogo di elezione per questa mostra, perché nel mondo dei libri sono racchiusi segmenti di spazio e tempo diversi, paralleli o sovrastanti.



Ecco allora il cielo e il mare infiniti nello scatto di Yan Li; i paesaggi immaginifici di Julia Romano, fatti di fotografia e collage digitale, da celebri dipinti di paesaggio della storia dell'arte europea e da fotografie naturalistiche dell'America latina; la fantasmagorica astrazione digitale di Tianqi Niu, che si innesta su uno spazio naturale; i delicati ma misteriosi e dinamici acquarelli di Yu Wu; la Resurrezione, dagli scarti all'arte, con fotografia e scultura del volto di Cristo da stampante 3D di Iñaki Van den Brule Roldán; la fanciulla che indica il cielo e la metafisica nel dipinto di Xinyan Tang di ispirazione classica; lo scatto di Francisco Gómez Jarillo di una doppia scultura reticolare raffigurante un volto di donna; la raffinata fotografia in bianco e nero e grafica di Qingyu Deng con oniriche sovrapposizioni; le geometrie dorate di Cristina Navarro; l'acquarello lirico di Coca Rodriguez Coelho, dedicato a una genesi incompiuta; i fiori mozzafiato di Aliona Cotorobai, che invadono ogni centimetro della tela; gli acrilici trasparenti di Lavinia Rotocol, che cercano di penetrare negli strati profondi dell’esistenza.



Le opere, realizzate quasi interamente nel difficile 2020, ci consentono un affascinante e coinvolgente viaggio nell'arte e nella fantasia, tra speranza, sogno, malinconia e inquietudine. Il peso e l'importanza della scienza ai nostri giorni è fortemente presente nella ricerca di molti artisti, a ogni latitudine, interessati al futuro, allo studio e alla comprensione del mondo.



Domenica 7 marzo dalle 11 alle 15 sarà presente in Libreria Bocca la curatrice Vera Agosti.





Space Parallel - A cura di Vera Agosti

Libreria Bocca - Galleria Vittorio Emanuele II, 12 - 20121 Milano

Tel. 02 86462321 - 02 860806 - libreriabocca@libreriabocca.com - www.libreriabocca.com

In collaborazione con la galleria MA-EC

Inaugurazione open day: domenica 7 marzo 2021 dalle ore 11 alle 18

Fino al 30 marzo, tutti i giorni ore 11-18