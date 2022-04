Spaghetti unplugged all'apollo club con hu, svegliaginevra e marta tenaglia

Secondo appuntamento per Spaghetti Unplugged con tre date in contemporanea a Milano, Roma e Bologna il 24 aprile, dopo una ripartenza pirotecnica che ha registrato i sold out nelle prime due città con la presenza rispettiva di Noemi e cmqmartina e di Coez e Tananai per l’evento #Keepwalkingtoghether .





Per l’ultima domenica di aprile all’Apollo Club di Milano è prevista una lista di ospiti tutta al femminile con Hu, giovane protagonista di Sanremo 2022, Svegliaginevra uno dei profili in maggiore ascesa per la nuova scuola indie italiana che presenterà il suo nuovo album “Pensieri Sparsi sulla Tangenziale”. In line up anche la cantautrice Marta Tenaglia e la sua voce sussurrata e profonda, nonché uno stile musicale particolare.





Spaghetti è un open-mic che ha reso la domenica un’occasione speciale per gli artisti emergenti, un punto d’incontro per nomi già affermati, un momento di scouting per addetti ai lavori. Il tutto condito con ospitate selezionate dei migliori volti della musica indipendente e del nuovo pop italiano.





Informazioni



- iscrizioni open mic in loco dalle 18.30* posti limitati



- apertura porte ore 19



- fino alle ore 20 ingresso gratuito



- ingresso dalle 20 all'1.00 10€ in prevendita su Dice (https://dice.fm/), 12€ alla porta



- dopo l'1.00 5€