Sparkle - Esposizione d'arte

Dal 4 settembre 2020, a Milano, scocca la "scintilla" della creatività, con ben 36 artisti da tutto il mondo che presentano il loro "nucleo" creativo, il "punto zero" della loro espressività, ciò che "in nuce" il loro fare artistico intende trasmettere.



Succede durante la mostra SPARKLE, a Milano, Galleria Cael, via Carlo Tenca 11, dal 4 al 18 settembre 2020, per la cura di Loredana Trestin coadiuvata da Cristina Bianchi e l'organizzazione di Divulgarti.



Il tema della mostra intende anche ricodare una speciale "scintilla" che cambiò per sempre il nostro mondo: il 4 settembre 1882 Thomas A. Newton inaugurò a New York la prima rete elettrica, "illuminando" così i decenni a venire con una "nuova luce" che avrebbe anche cambiato la fruizione dell'arte e innescato nuovi modi di rappresentare il mondo, nuove tecniche con cui gli artisti potevano esprimersi.



Con SPARKLE continua il grande impegno di Divulgarti a favore degli artisti e dell'arte contemporanea, con l'organizzazione di numerose mostre ed eventi, ora che le riaperture dei luoghi della cultura permettono di svolgere iniziative pubbliche.



Insieme alle mostre, Divulgarti è attivo anche con l'organizzazione del Bando Internazionale Milano Art 2021, sempre in collaborazione con Galleria Cael e la presidenza di giuria affidata a Fortunato D'Amico, che intende premiare opere di artisti che si riferiscono ai temi dell'Agenda Onu 2030 (https://milanoart.it/shop/milano-art-2021/iscrizione-milano-art/).



La mostra SPARKLE inaugura venerdì 4 settembre 2020, alle ore 18, e resta aperta sino al 18 settembre 2020, con orario 11-19 dal lunedì al venerdì.



Gli artisti che espongono sono: Avvassena, Donia Baqaeen, Carla Calandra, Veronica Chandler, Federica Corti, Stefania Dei Rossi, Dellucci, Bernard Embacher, Anna Warenik Gabbiani, Mary Garvey, Alesia Habovych, Conor Hart, Chiara Lecchi, GAF - Grazia Leone, Federica Liggieri, Tania Marino, Francesco Mazzi, Muac, Tine Mynster, Nales, Marutio Nipopo, Andrea Paglino, Andrea Palombi, Pat, Manuela Perinu, Ria, Marlena Robbins, Agostino Saracco, Valeria Sarcina, Alberto Scarfato, Andrey Schukin, Sebastiank, Sweta Shah, Fabio Tosi e Beatrice Orsini, Janine Valo, John Villar.