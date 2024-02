Una mostra evento che attraverso una ricerca trasversale di cinquanta studenti rilegge la storia, il presente e il futuro dello “spazio cosmico” come metafora dello “spazio terrestre”.

Disegni, video, oggetti e citazioni e sei installazioni ispirate dalla ricerca scientifica internazionale.

L’allestimento sarà nello spazio inedito del LaST, lungo i suoi 120 metri di slitta per le prove di Crash-test.

Uno sguardo inedito che la ricerca tecnologica e l’architettura rivolgono oggi verso allo spazio.

Inaugurazione 29 febbraio 2024 ore 17.30 performance video-musicale a cura di Le Cannibale

Apertura dal 1° al 3 marzo 2024

Dalle 10:00 alle 19:30

Politecnico di Milano - Campus Bovisa - LaST - Via Candiani, 72

INFO: https://www.eventi.polimi.it/events/spazio-allo-spazio-for-the-next-larger-context/



Didascalia foto: L'astronauta Gregory J. Harbaugh lavora al telescopio spaziale Hubble durante una missione di servizio, 1997, Photo ©NASA