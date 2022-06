Spazio e tempo nel Feng Shui

In occasione del Salone del Mobile, sarò ospite di Casa Bonus in via Savona 91 a Milano, per parlarvi di Feng Shui.

Mercoledì 8 giugno ore 19:30 parlerò di “spazio e tempo”, tema scelto e caratterizzante questa edizione del Salone del Mobile.

Il Feng Shui, infatti, si occupa di modificare lo spazio domestico e lavorativo, ma ogni intervento deve essere messo in atto nel momento giusto.

Interviene così anche il Ba Zi, astrologia cinese, strumento con il quale si riesce a definire ora e giorno favorevole a compiere una determinata azione.

Spazio e tempo sono quindi indissolubilmente legati tra loro anche all’interno di una consulenza Feng Shui.

Vedremo quindi come il Feng Shui aiuta l’uomo a porsi al centro, tra il Qi Celeste e il Qi Terrestre, al fine di raggiungere una profonda sensazione benessere grazie agli spazi che vive quotidianamente.



Posti limitati e prenotazione obbligatoria