Spazio della solidarietà alla Fabbrica del Vapore

In una delle location più alternative ed esclusive della città, torna in una nuova formula il tanto atteso “Spazio della Solidarietà” della Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi, in linea con una tradizione che si rinnova ormai da 22 anni appuntamento imperdibile per gli affezionati e non solo, sarà l’occasione per festeggiare insieme il Natale che sta arrivando: “Chi viene a trovarci nel nostro Spazio sceglie di sostenere i progetti e le attività di Exodus con un gesto di valore… tanti piccoli gesti di valore che assieme ci permettono di stare accanto ogni giorno a tanti ragazzi fragili e alle loro famiglie. Ogni giorno” – afferma don Antonio Mazzi.

Sui banchetti dello “Spazio della Solidarietà 2022” è possibile trovare tante idee regalo alternative per tutti i gusti e per tutte le età: accessori e capi di abbigliamento, giocattoli, confezioni e cesti natalizi di prodotti alimentari… donati da tante Aziende Amiche che anche quest’anno hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

Tanti gli appuntamenti della tre giorni dello “Spazio della Solidarietà”:

venerdì 2 dicembre

ore 11.30 - INAUGURAZIONE alla presenza di don Antonio Mazzi e delle Istituzioni

sabato 3 dicembre

dalle 10.30 alle 12.00 – LABORATORIO DI FUMETTO con gli illustratori Athos Careghi e Giovanni Beduschi

dalle 15:00 alle 18.00 – LABORATORIO E LETTURE tratte dal libro “MURO DI QUA, MURO DI LÀ”, a cura degli autori David Perfetti e Teresa Falanga - Associazione Educatori senza Frontiere, ramo internazionale della Fondazione Exodus

E per tutto il pomeriggio, il Gabibbo con gli inviati di “Striscia la Notizia” e i dj radiofonici delle più importanti emittenti nazionali saranno “commessi speciali” dietro i banchetti

domenica 4 dicembre

ore 11.00 - SS MESSA celebrata da don Antonio Mazzi e presentazione del suo ultimo libro “Gesù Uomo Vero”

ore 15.00 – PAROLE IN MUSICA a cura dei ragazzi della Sede Exodus di Milano

L’evento è patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano.

Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno delle numerose attività in Italia e all’estero della Fondazione Exodus Onlus di Don Antonio Mazzi.