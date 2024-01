A Milano apre uno spazio dedicato alla meditazione

Dopo il grande successo di “Project Revelation”, sancito da oltre 5.000 visitatori, The Prism apre The Prism Core Center: lo spazio artistico interattivo, curato da Marco Senaldi, pronto ad accogliere il pubblico in Piazza Napoli 22 a Milano.

Lo spazio

Uno spazio polifunzionale dedicato alla conoscenza di The Prism, il progetto artistico ideato dal teorico d?arte contemporane Stefano Simontacchi, che si propone di creare connessioni con il pubblico risvegliandone la consapevolezza.

Gli ampi e luminosi ambienti di The Prism Core Center consentono al visitatore di rivivere l’esperienza di “Project Revelation”, il percorso artistico-spirituale volto alla riscoperta e alla rivelazione del proprio autentico Sé; un itinerario di meditazione di cui lo spettatore è protagonista, attraverso una selezione di opere, veri e propri portali emozionali.

Informazioni utili

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito dedicato nei seguenti giorni ed orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle 21, il giovedì dalle 10 alle 15 ed il sabato e la domenica dalle 12 alle 19.

La prenotazione comprende la visita guidata alla sala espositiva e al percorso immersivo, in italiano o in inglese, per una durata complessiva di circa 45 minuti. Per preservare l’intensità dell’esperienza, il percorso immersivo è pensato per essere vissuto individualmente; in ogni caso, la prenotazione è valida per massimo 4 persone contemporaneamente nella stessa fascia oraria.