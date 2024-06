Spazio y tiempo, art expo & design market

Un week-end (Ven. 21 e Sab. 22 Giu. 2024) dedicato all'Arte e al Design!



La mostra dell'artista internazionale BETSY viene ospitata da uno storico rigattiere sul Naviglio.

Per l'occasione l'oggettistica vintage e di design del rigattiere avranno un prezzo super conveniente!



L'ingresso è gratuito previo RSVP: https://forms.gle/tMJ3eZkt3Ft357yE8



L'artista internazionale Elizaveta Guseva, conosciuta con lo pseudonimo di BETSY, esporrà per la prima volta in Italia, a Milano, con una personale esclusiva. La mostra metterà in luce l'ultima collezione di BETSY, composta da 14 opere, tra sculture e dipinti.



I richiami mistici e misteriosi costituiscono il fil rouge che caratterizza le opere dell'artista. Ogni pezzo è un capolavoro di artigianato, realizzato attraverso l'assemblaggio meticoloso di piccoli elementi lavorati a mano. Questa collezione vuole donare una nuova visione di spazio e di tempo quantificabile in materia e vita degli oggetti, con i rispettivi significanti che ognuno di esso traghetta dal passato al futuro occupando spazi dimensionali.



BETSY vanta un background classico, avendo studiato all'Accademia delle Belle Arti di San Pietroburgo. Successivamente, ha ampliato le sue conoscenze artistiche studiando tecniche sperimentali sotto la guida del noto artista argentino Mariano Franzetti.



La mostra si terrà negli ampi spazi di uno storico rigattiere lungo il Naviglio di Milano. Questo ambiente retrò sarà la cornice perfetta per le opere poliedriche di BETSY. Le sale sono da analizzare con molta attenzione perché nascondono tesori, diversi e unici per ogni personalità.



Durante i giorni di preview, i visitatori potranno infatti ammirare le opere d'arte di BETSY e acquistare i ricercati tesori del rigattiere a prezzi vantaggiosi.



La fruizione e l’accesso è libero previa registrazione by RSVP.

ENG

The international artist Elizaveta Guseva, known by the pseudonym BETSY, will exhibit for the first time in Italy, in Milan, with an exclusive solo show. The exhibition will showcase BETSY's latest collection, composed of 14 works, including sculptures and paintings.



Mystical and mysterious references form the common thread that characterizes the artist's works. Each piece is a masterpiece of craftsmanship, created through the meticulous assembly of small handmade elements. This collection aims to offer a new vision of space and time, quantifiable in the matter and life of objects, with the respective significances each carries from the past to the future, occupying dimensional spaces.



BETSY boasts a classical background, having studied at the Academy of Fine Arts in Saint Petersburg. Subsequently, she expanded her artistic knowledge by studying experimental techniques under the guidance of the renowned Argentine artist Mariano Franzetti.



The exhibition will be held in the spacious setting of a historic second-hand shop along the Naviglio in Milan. This retro environment will be the perfect backdrop for BETSY's multifaceted works. The rooms should be carefully examined as they hide treasures, diverse and unique for every personality.





Admission and access are free upon registration by RSVP.