Vola a Londra per una sera con Speak and Spritz - Brit Night con Samuele Brusca, un evento esclusivo per respirare l’atmosfera British senza lasciare Milano.



Giochi, masterclass e musica per immergersi nel mood britannico divertendosi, conoscendo altri appassionati di inglese come te e incontrando Sam dal vivo!



Scopri il programma della serata:



?? 19.00-20.30: APERITIVO LINGUISTICO

Gioca con i board games e le attività in lingua inglese di Speak and Spritz: da Taboo a Jenga, da What do you Meme a Cards Against Humanity il divertimento è assicurato



?? 20.30-21.00: MASTERCLASS

Partecipa alla masterclass di Samuele Brusca e scopri il mondo della fonetica inglese



?? 21.30-00.00: LIVE MUSIC

Ascolta il meglio della musica Britrock con l’esibizione live dei The Royals curata dal Britwall Festival: dagli Oasis ai Blur, dai Clash ai Muse



?? Giovedì 30 Maggio, ore 19.00-00.00?



?? 15€ inclusa apericena | Posti limitati, solo su prenotazione su https://britnight.eventbrite.com | Per info hello@speakandspritz.it