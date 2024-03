Se ti affascina tutto ciò che riguarda il nord Europa non puoi assolutamente perdere lo Speak and Spritz Nordico, l’aperitivo linguistico in cui divertirti ad imparare qualcosa di più sulla lingua e cultura svedese, norvegese e islandese, il tutto con un buon spritz in mano ?



Per partecipare non serve alcuna conoscenza linguistica ma solo tanta curiosità e voglia di mettersi in gioco! Partecipa a lezioni flash, attività e giochi da tavolo insieme ad altri appassionati sotto la guida degli insegnanti dell’Istituto Culturale Nordico ?



Una serata in cui sfidarsi giocando all’edizione nordica di Jenga e di Taboo, divertirsi con il gioco danese Hygge, scoprire fun facts sulla Svezia, la Norvegia e l’Islanda e provare a cimentarsi nella pronuncia di queste lingue così diverse dalla nostra ma così affascinanti al tempo stesso! ?



?? Giovedì 4 Aprile 2024

? Ore 19.00-21.30

? Pangu | Via Sarpi 3, Milano



? Per info e prenotazioni: hello@speakandspritz.it