Attraverso un'ampia varietà di opere d'arte contemporanea, la mostra si addentra nel tema fondamentale dell'identità individuale, creando uno spazio di riflessione sulla percezione di sé e sullo sviluppo personale. Le opere esposte agiscono come specchi metaforici, incoraggiando i visitatori a confrontarsi con le proprie percezioni di sé, i ruoli sociali, le influenze culturali e le esperienze personali.

"Specchi dell'Io" fornisce una piattaforma per la riflessione sulla nostra evoluzione personale, sui conflitti interiori e sull'importanza di abbracciare l'autenticità. Questa mostra invita il pubblico a interrogarsi sulla propria identità, a considerare le sfide e le trasformazioni che ne derivano e a celebrare la bellezza della diversità umana.

"Specchi dell’io: Esplorando l'Identità Personale" è un invito a guardare dentro sé stessi e a scoprire i riflessi dell'Io che risuonano in ciascuno di noi.



Per ulteriori informazioni, contattare:

Loredana Trestin +39 3316465774

eventi@divulgarti.org



selezioni@divulgarti.org