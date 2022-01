Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 19/01/2022 al 23/01/2022 Orario non disponibile

Da Moscova District Market arriva il Luxury Market, l’esclusiva special sale dedicata solo ai top brand del lusso.

Da oggi e per pochi giorni presso lo spazio di Via Alessandro Volta 7/A, in zona Moscova, sarà possibile acquistare le collezioni uomo e donna dei migliori brand con importanti sconti sul cartellino fino al -90%.

L’ingresso alla special sale è regolato tramite prenotazione online sul sito ufficiale per garantire l’accesso in sicurezza.