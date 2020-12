SPECULUM DIVINITATIS è una visione negli antri dello studio d'Ivaylo VARBANOV.



Per navigare attraverso questi ultimi tempi sospesi, l'artista bulgaro sceglie di circondarsi dell'Atemporale, immergendosi nuovamente in una pratica antica alla base della sua educazione artistica: la pittura delle icone ortodosse.



Lavorando su tavole di legno massiccio e maneggiando pigmenti naturali e fogli d'oro, l'artista ritrova innanzitutto il legame con una fisicità sicura, rifugiandosi da una contemporaneità sempre più digitalizzata. La precisione del metodo iconografico, le cui origini tradizionali risalgono al V secolo, permette al pittore di entrare in uno profondo stato di sublime concentrazione.



La mostra è allora un'esortazione a collegarsi alla magia dei monasteri ortodossi, e permette di fermarsi davanti a questo "Speculum Divinitatis", specchio divino per contemplare l'immensità interiore.



Ivaylo Varbanov, artista specializzato in arti visive e decorazione con una laurea presso l'Accademia di Brera, fa rivivere la tradizione dell'arte sacra cristiano-bizantina e slava nell'ambito della cultura occidentale contemporanea, donando originalità e unicità alle sue creazioni.



"Speculum Divinitatis" - Icone ortodosse è una mostra allestita all'interno dell’ex complesso industriale Giò Style, un ambizioso progetto di riqualificazione nei pressi dell’ultimo tratto del Naviglio della Martesana a Milano.



La galleria espostiva Jardino, in uno spazio innovativo e al contempo raccolto, offre l'opportunità di visite individuali o a piccoli gruppi che hanno il pregio di farci avvicinare in maniera molto suggestiva a questa millenaria tradizione.



La registrazione via email ( jardinolarteinsospeso@gmail.com ) o telefono (353 354 4406) è necessaria per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza sanitarie.