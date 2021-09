Speed stroke “scene of the crime” release show

Esclusivo doppio show per gli hard/sleaze rocker SPEED STROKE che tornano sul palco a Milano con un attesissimo release show per presentare il nuovo album “Scene Of The Crime”. L’appuntamento è per il prossimo venerdì 17 settembre al Legend Club di Milano. Ad aprire il concerto i Reckless, hair glam metal band di Vicenza.



In ottemperanza alle regole di distanziamento anti Covid-19, entrambi gli show saranno a posti limitati, con due scalette completamente differenti, in cui non mancheranno tutte le hit della formazione tanto quanto sorprese chicche inedite che renderanno memorabili le due setlist. Gli ingressi sono su prenotazione (vedi dettagli in calce).



Il nuovo album “Scene Of The Crime” è uscito a novembre 2020 per Street Symphonies Records/Burning Minds Music Group (tutte le info qui https://linktr.ee/speedstroke).



Il titolo del nuovo lavoro “Scene Of The Crime” non lascia dubbi sul sound e sull’attitudine della band: quando questi cinque ragazzi sono in giro, sopra o sotto al palco succede sempre qualcosa di memorabile! Con un suono più vario e maturo, ma sempre ispirato dagli idoli musicali d’infanzia, hanno rinfrescato il loro classico stile con una grande attenzione alle buone melodie, dando vita al loro miglior disco scritto fino a questo momento. Sicuramente, gli Speed Stroke sono tornati con il botto!



Il nuovo disco è stato mixato da Marco Paradisi e D.B.al Boat Studio di Bologna e masterizzato da Giovanni Versari a La Maestà Mastering (già vincitore di un Grammy per il lavoro su ‘Drones‘ dei Muse). La copertina è stata realizzata da SoloMacello (Black Veil Brides, Nick Oliveri, Elvenking, Band Of Spice, Valient Thorr), mentre il booklet del CD vanta liner notes introduttive scritte da Fabio Magliano, storica penna di Metal Hammer.



Sono state rilasciate anche un’edizione giapponese dedicata, contenente la bonus track ‘Drive Me Crazy‘, per Spiritual Beast / Universal Music e una versione in vinile, commercializzata dalla band tramite il proprio store ufficiale.



www.speed-stroke.com

www.facebook.com/speedstroke





SPEED STROKE

“Scene Of The Crime” Release Show

+ special guest Reckless



Venerdì 17 settembre 2021 - Legend Club - Milano

Primo show ore 21:00 - Secondo show ore 22:45

Ingresso su prenotazione



Ingresso concerto singolo: 10 €

Carnet doppio concerto: 15 €



Apertura porte ore 20:30

Evento Facebook: www.facebook.com/events/346963380415381











INGRESSO su prenotazione, di seguito le modalità

• Telefono (solo WhatsApp): +39 348 21 10 228

• Email: legendclubticket@gmail.com

Vi verrà data conferma prenotazione con il numero del posto/i assegnato.

Al momento della prenotazione dovrete fornire i seguenti dati:

• Nome

• Cognome

• A quale concerto si vuole assistere: DATA e NOME della band

• A quale turno si vuole assistere: PRIMO show, SECONDO show o ENTRAMBI

• Nel caso doveste prenotare anche per altre persone indicate il numero totale del gruppo assieme ai dati sopra richiesti



Il concerto si terrà nel rispetto delle attuali norme di distanziamento sociale.

