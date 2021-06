Scena Unita raccoglie 4,7 milioni per lo spettacolo: i dieci progetti finanziati a Milano

Quattro milioni e 780 mila euro raccolti coinvolgendo oltre 150 artisti e oltre 100 aziende. 106 progetti approvati da parte del comitato preposto. Sono i numeri di Scena Unita, l'iniziativa lanciata da Fedez insieme ad alcuni colleghi per creare un fondo privato (gestito da Fondazione Cesvi insieme a La Musica che Gira e Music Innovation Hub) per sostenere il mondo dello spettacolo e la sua ripartenza durante la pandemia covid, che lo ha messo in ginocchio.

«L’operazione svolta da Scena Unita - dichiarano i promotori - è la riprova che attraverso un approccio collaborativo e unitario nella filiera musicale e artistica italiana è possibile fornire, nel segno della responsabilità sociale e dell’innovazione, delle risposte concrete ai bisogni emergenti, come quelli che hanno letteralmente invaso il comparto della musica e dello spettacolo nell’ultimo anno. Con l’ultimo contributo, il Bando Progetti, vogliamo, da una parte sostenere prospetticamente una ripartenza della filiera, contribuendo all’organizzazione di eventi/iniziative che altrimenti non avrebbero potuto svolgersi e, dall’altra, sottolineare ancora una volta quanto la filiera sia fragile e debole nei confronti delle istituzioni. Ci auguriamo che il nostro modello possa essere preso di riferimento per trovare ulteriori soluzioni e sostegni dal governo fino a quando non si tornerà a piena normalità permettendo a tutti coloro che non hanno potuto accedere alle nostre erogazioni di ottenere il giusto aiuto».

Il terzo bando di Scena Unita, in particolare, ha permesso di finanziare 106 progetti (festival ed eventi) che verranno realizzati entro il 2021 e, senza il fondo, non avrebbero potuto svolgersi. I progetti finanziati hanno un valore complessivo di oltre sette milioni e 900 mila euro a cui Scena Unita contribuirà con due milioni e mezzo di euro di finanziamenti a fondo perduto. In precedenza erano stati erogati altri due aiuti: un milione e 600 mila euro a favore dei lavoratori e delle maestranze e 251 mila euro a fondo perduto per il sostegno di imprese individuali. Il primo bando ha accolto 1.602 domande mentre il 19,2% di quelle ricevute non sono state approvate. Per ogni richiesta sono stati erogati contributi a fondo perduto di mille euro, con priorit ai soggetti più vulnerabili. Col secondo bando, invece, sono state ricevute 581 richieste da parte di imprese individuali e ne sono state approvate e pagate 251.

Dieci progetti a Milano

Si svolgeranno a Milano dieci progetti dei centosei approvati a livello nazionale con il terzo bando, l'ultimo in ordine di tempo. Sei di musica, due di cinema, uno di teatro e uno di danza. Uno di questi progetti riguarda la riqualificazione di uno spazio, gli altri nove sono invece festival.

La riqualificazione riguarda la cosiddetta Arena Milano Est, promossa dal Teatro Martinitt in zona Rubattino e fa parte del "comparto" musicale. Sempre legati alla musica altri cinque progetti: la rassegna live (e in streaming) "Biko Live" al circolo Arci Biko di via Ettore Ponti (Barona), "casa" del soul e del funk, il Festival del Turismo Musicale a ottobre (pensato da Butik), il Festival Risveglio di Periferia dal 19 al 28 giugno al Barrio's (sempre alla Barona), che coniuga musica, teatro e poetry slam, il Festival "Mi Manchi" al Magnolia (erede dello storico "MiAmi Festival") e la scuola di teatro musicale Stm.

Per il teatro verrà finanziato uno spettacolo dedicato a Sybil Dorsett, uno dei casi psicologici più famosi al mondo: una donna che, dopo avere subito abusi durante l'infanzia, da adulta viveva sedici persone diverse con episodi di trance e vuoti di memoria. Per la danza, la performance DanceTheDistance di Ariella Vidach e Aiep, ideata durante il lockdown. Per il cinema, il Festival dei cinema africano, asiatico e latino (che si è già tenuto online a marzo) e Cinema di Ringhiera al Nuovo Armenia di via Livigno, a Dergano.