Spettacoli e laboratori a la casa di Meneghino

Proseguono gli appuntamenti per le bambine e i bambini a La casa del Meneghino in Cascina Cuccagna, spazio permanente creato dal burattinaio milanese Valerio Saccà che accoglie ogni settimana spettacoli e laboratori artistici.

Venerdì 7 giugno alle ore 16.30 e 18.00 è proposto il laboratorio Il serpente Viperino: i bambini e bambine daranno vita al serpente della strega Nerina, brutta dalla sera alla mattina! Con materiale di riciclo potranno assemblare, dipingere e decorare un simpatico serpente in cartoncino.

Sabato 8 giugno alle ore 16.00 e 17.30 va in scena lo spettacolo Meneghino nel Castello dei Sospiri del giovane burattinaio milanese Valerio Saccà: la trama racconta di come il perfido Don Azelio, disposto a tutto pur di diventare Re, su consiglio del servo Brighella decide di stregare la Principessa Corallina con un medaglione magico, così da conquistare il suo cuore. Ma Carlo, panettiere di corte, e Meneghino, scoperto il trucco, dovranno affrontare pericoli d'ogni sorta. Per risvegliare la bella principessa dovranno raggiungere il tenebroso Castello dei Sospiri. Una fiaba noir per grandi e piccini, dove Meneghino dovrà affrontare draghi, streghe e maghi spaventosi (dai 3 anni, durata 60 minuti).



Il programma di domenica 9 giugno vede nuovamente in scena alle ore 11.00 e 15.00 lo spettacolo Meneghino nel Castello dei Sospiri (ingresso libero e gratuito per l’iniziativa di Cascina Cuccagna Domenica Bestiale), mentre alle ore 16.30 è riproposto il laboratorio Il serpente Viperino.



La programmazione a La casa di Menghino riprende giovedì 13 giugno con il laboratorio La Torre del Mago alle ore 16.30 e 18.00: con l’aiuto di forbici, colla e colori i bambini realizzeranno la torre del Castello dei Sospiri dove si nasconde il terribile Mago Treteste!

Sabato 15 giugno alle ore 16.00 e 17.30 e domenica 16 giugno alle ore 11.00 e 15.00 torna in scena lo spettacolo Meneghino nel Castello dei Sospiri.



Nel weekend di sabato 22 e domenica 23 giugno va in scena lo spettacolo Meneghino nel Regno dei SempreAllegri di Valerio Saccà, una fiaba, dove intrighi, spettri e tante bastonate divertiranno spettatori di ogni età: lo spettacolo narra del terribile Conte Trombetta che ha preso il potere sul regno di SempreAllegri assistito dal gigante Crocchiasodo; per diventare Re vuole sposare la Principessa Diamantina e così trasformare il Regno da SempreAllegri in SempreTristi, ma Meneghino e Lindoro riusciranno a sistemare ogni cosa e a riportare SempreAllegri in allegria (sabato alle ore 16.00 e 17.30; domenica ore 11.00 e 15.00; durata 50 min).

Domenica 23 giugno ore 16.30 i bambini e le bambine potranno partecipare al laboratorio artistico Fantasmini birichini.



All’interno de La casa di Meneghino, oltre agli attrezzi da lavoro e al teatrino di Valerio Saccà, è esposta la collezione permanente dei burattini della compagnia Burattini Aldrighi, composta di pezzi scolpiti da Valerio Saccà e da burattini realizzati dai grandi maestri della tradizione italiana. La casa di Meneghino è spazio dedicato alle famiglie; è la casa dei burattini del presente e del passato, un luogo da vivere nel quotidiano per rafforzare il legame tra Meneghino e l’identità della sua città.

La compagnia Burattini Aldrighi, fondata da Valerio Saccà, da oltre un decennio porta in scena Meneghino e spettacoli di burattini legati alla tradizione di scuola lombarda: il burattinaio, scultore e ricercatore Valerio Saccà dopo studi e ricerche ha riportato in vita la Maschera milanese del Meneghino, che rischiava di scomparire, proseguendo così la tradizione dei burattini milanesi con un approccio in continua evoluzione.



Programma:

VENERDI’ 7 GIUGNO ore 16.30 e 18.00 Laboratorio Il serpente Viperino

SABATO 8 GIUGNO ore 16.00 e 17.30 Spettacolo Meneghino nel Castello dei Sospiri

DOMENICA 9 GIUGNO

- ore 11.00 Spettacolo Meneghino nel Castello dei Sospiri ingresso libero per Domenica Bestiale

- ore 15.00 Spettacolo Meneghino nel Castello dei Sospiri

- ore 16.30 Laboratorio Il serpente Viperino

GIOVEDI’ 13 GIUGNO ore 16.30 e 18.00 Laboratorio La Torre del Mago

SABATO 15 GIUGNO ore 16.00 e 17.30 Spettacolo Meneghino nel Castello dei Sospiri

DOMENICA 16 GIUGNO ore 11.00 e 15.00 Spettacolo Meneghino nel Castello dei Sospiri

SABATO 22 GIUGNO ore 16.00 e 17.30 Spettacolo Meneghino nel Regno dei SempreAllegri

DOMENICA 23 GIUGNO

- ore 11.00 e 15.00 Spettacolo Meneghino nel Regno dei SempreAllegri

- ore 16.30 Laboratorio Fantasmini birichini

GIOVEDI’ 27 GIUGNO ore 16.30 o 18.00 Laboratorio Il re Smeraldo

SABATO 29 GIUGNO ore 16.00 o 17.30 Spettacolo di burattini in via di definizione

DOMENICA 30 GIUGNO

- ore 15.00 Spettacolo Meneghino nel Regno dei SempreAllegri

- ore 16.30 Laboratorio Il re Smeraldo

Tutte le attività sono per un target 3+

Laboratorio: 8€ (riduzione a 5€ per chi vede lo spettacolo)

Spettacolo: 10€

Ingresso family: 2 adulti + 1 bambino 25€; 2 adulti + 2 bambini 30€

Sconto del 10% su tutte le attività per i tesserati di Cascina Cuccagna

Per prenotare i laboratori e gli spettacoli scrivere alla mail lacasadimeneghino@gmail.com o inviare un messaggio whatsapp al numero 3381296444.

La casa del Meneghino si trova in Cascina Cuccagna, Corte Nord (al secondo ingresso) Via Privata Cuccagna 2/4, Milano

VALERIO SACCÀ

Burattinaio e scultore e porta avanti la tradizione del burattino di scuola lombarda. Allievo diretto di Daniele Cortesi e Giacomo Onofrio, inizia fin da giovanissimo il mestiere recuperando l'ormai dimenticata Maschera di Meneghino, carattere Milanese, e dopo aver prodotto i primi spettacoli la rende protagonista dei principali festival di settore. Affina le tecniche teatrali e di scultura accanto a grandi maestri come Natale Panaro e Daniele Cortesi, suo vero e proprio punto di riferimento: il rapporto con Daniele Cortesi inizia già dall’infanzia e il legame artistico si rafforza quando, all’età di 23 anni Valerio diviene suo allievo, per debuttare poi con il primo spettacolo nel 2012. All’età di 36 anni Valerio è oggi non solo uno dei più giovani burattinai professionisti d’Italia, ma anche l’unico che porta avanti una tradizione storica, artistica, artigiana e identitaria per la città di Milano che rischiava di scomparire: quella del teatro di burattini del Meneghino. Per Valerio custodire questa tradizione è un onore e una responsabilità. Il suo valore è quello di saper traghettare la tradizione dei burattini e del Meneghino aggiornandola senza snaturarla, conservandone fedelmente la matrice originaria.

I suoi burattini nascono da una ricerca storica molto accurata che Valerio ha condotto per lunghi anni.

Quando ho deciso di recuperare il Meneghino mi sono trovato praticamente senza alcun riferimento: da troppo tempo mancava dalle scene e non esistono filmati o copioni (o così si pensava) sulla maschera, e questo rappresentava un problema, perché il rischio era quello di portare in scena un personaggio esteticamente simile a Meneghino ma vuoto, senza quel guizzo originario e quella genuinità milanese che lo caratterizzano. Allora ho cominciato a girare per antiquari e case d'asta in tutta Italia per raccogliere copioni, cartoline, locandine, vecchie foto, libri antichi etc.. fino a creare il Fondo Aldrighi, un archivio dedicato al Meneghino che custodisce oggi oltre 400 documenti storici.

Valerio Saccà ha infatti ricercato e acquistato un importantissimo numero di copioni, locandine, cartoline, libri, immagini arrivando a possedere una delle più importanti collezioni d’archivio sul Meneghino e sull’arte dei burattini nel nord Italia dal 1809 al 1960: il prezioso Fondo Aldrighi.

Per creare e scolpire il Meneghino è stato per Valerio necessario “canonizzarlo”; troppe erano infatti le varianti nei Burattini antichi: alcuni avevano con il neo a destra, come il Fagiolino bolognese, altri a sinistra, altri sul naso, sulla fronte etc.… Alcuni avevano la giacca rossa, altri verde. La Maschera originaria di Meneghino ha infatti la giacca verde con l'orlo rosso, mentre il burattino ha la giacca rossa con l'orlo verde: il motivo era dato dalla necessità di distinguerlo dal Gioppino bergamasco, che tolte le patate sotto il mento, risultava davvero simile al Meneghino.

I burattini di Valerio, esposti a La casa del Meneghino, rispecchiano dunque rigorosamente la tradizione e sono costituiti da una testa e dalle mani scolpite rigorosamente a mano nel legno, possibilmente di cirmolo (legno molto profumato e morbido) e da un abito in stoffa, realizzato sempre a mano. Le figure femminili invece si muovono a bastone e hanno il corpo scolpito. Le teste accuratamente scolpite vengono poi dipinte con i colori a olio, così da donare un incarnato realistico.

Nel 2022 Valerio Saccà, insieme al fotografo Alvise Crovato, ha organizzato la mostra Meneghinissima. Antologia milanese ospitata presso la Casa della memoria di Milano. Nel 2023 è uscito il documentario prodotto da Regione Lombardia con la regia di Italo Sordi “Dietro la ribalta” dedicato a Valerio Saccà e alla Maschera di Meneghino.

Valerio Saccà è stato direttore artistico della quarta edizione di Gioppino & I suoi fratelli-Festival di Teatro delle Figure Animate e di Commedia dell’Arte organizzato a Bergamo dalla Fondazione Ravasio - Museo del Burattino ETS.

È vincitore del Premio ribalte di fantasia, del Premio Pina e Benedetto Ravasio, Premio Silvano D’Orba ai Bravi burattinai d’Italia e del Premio Teatrapa -Messico.

PARTECIPAZIONI A FESTIVAL

Con i suoi spettacoli Valerio ha girato tutta Italia, il Belgio e la Francia. Pur essendo in Milanese, il linguaggio dei suoi burattini è ovunque compreso grazie alla gestualità e alle radici comuni dei vocaboli antichi e dialettali.

Valerio Sebasthian Saccà ha partecipato al Festival Charleville Mezieres, Festival Teatrapa Messico, Festival Arrivano dal mare (dal 2018 ogni anno), Caffè letterario Pienza, Caffeina Cultura, San Martino Puppet Fest a Siracusa. A maggio 2022 Valerio Saccà è stato a Bruxelles ospite con i suoi spettacoli del Théâtre Royal du Peruchet e i suoi burattino sono stati esposti nel museo di Dimitri Jangeneau, presidente di UNIMA International.



Dal 24 maggio al 1° giugno 2024 Valerio Saccà rappresenta la Fondazione Ravasio all’Assitej World Congress a Havana. Invitato da El Arca Teatro Museo de Títeres, porta a Cuba una selezione di suoi burattini di Meneghino, Gioppino e altri burattini bergamaschi.