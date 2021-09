Ogni volta unica la fine del mondo: Mark O’Connell al Piccolo

Ultimi appuntamenti per la Stagione estiva del Piccolo Teatro, Ogni volta unica la fine del mondo (curata da Marta Cuscunà, Marco D’Agostin e lacasadargilla).

Sabato 25 settembre, al Teatro Grassi, alle ore 19.30, Mark O’Connell autore di Appunti da un'Apocalisse (il Saggiatore, 2021) ragiona con Maddalena Parise e Margherita Mauro su cosa stia facendo concretamente l’umanità per evitare la fine.

La collaborazione tra Piccolo Teatro di Milano e il Saggiatore

La collaborazione tra Piccolo Teatro di Milano e il Saggiatore, anticipata dalla programmazione estiva, sarà protagonista dell’autunno, con l’inaugurazione di una nuova collana editoriale, articolata lungo varie linee d’interesse: dall’edizione degli scritti strehleriani alla pubblicazione di drammaturgie inedite italiane e internazionali strettamente connesse alle produzioni del Piccolo, dalle antologie di nuovi testi teatrali, in traduzione, provenienti da geografie diverse dall’Italia o di taglio monografico per autori/autrici internazionali a studi e ricerche di natura storico-critica e approfondimenti teatrologici.

Il primo atto della sinergia con il Saggiatore sarà, in occasione del centenario strehleriano, la pubblicazione di Lettere agli italiani, una silloge comprendente una ventina di contributi di Giorgio Strehler – per lo più apparsi su alcuni dei principali quotidiani italiani fra il 1984 e il 1992 – incentrati su temi di politica tout court e politica culturale, che verrà presentata nella cornice di Bookcity.

In Appunti da un'Apocalisse Mark O’Connell ragiona con Maddalena Parise e Margherita Mauro su cosa stia facendo concretamente l’umanità per evitare la fine, un ragionamento che si snoda lungo i bunker di lusso costruiti in Sud Dakota, in Nuova Zelanda scelta dai tycoon della Silicon Valley come rifugio dal collasso sociale, fino a Chernobyl. Una riflessione sull’Apocalisse perturbante, quasi mondana, che rivela di noi una capacità negativa: trasformarla in ossessione privata. L’Apocalisse rivela così la propria matrice capitalista: qualcosa in cui gli uomini, i nostri simili, sono ‘altri’ da cui bisogna guardarsi, competitor. Indicando tragicamente l’incapacità del nostro presente di tradurla in azioni politiche e comunitarie. Epicentro della riflessione è, per contrasto, il generare, come pulsione e divieto - che mondo i nostri figli dovranno abitare? Francesco Villano legge degli estratti del libro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...