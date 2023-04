Milano, 1 milione di euro per spettacoli e concerti in periferia

Torna il progetto 'Milano è viva nei quartieri", finanziato dal Ministero della cultura e attuato dal Comune di Milano per sostenere e promuovere lo spettacolo dal vivo nelle aree meno centrali delle città metropolitane. Il finanziamento ammonta a un milione e 150.300 euro, destinato a spettacoli dal vivo tra il 15 giugno e il 31 ottobre 2023 in periferia.

I progetti saranno selezionati attraverso un bando di gara da una commissione in base a criteri tra cui la prevalenza di eventi in programma oltre la circonvallazione esterna e l'attenzione al coinvolgimento di spazi non convenzionali, e poi la portata formativa del progetto e la presenza di laboratori dedicati alle arti performative.

Due le sezioni del bando. La prima riguarda festival di teatro, musica, danza, arte circense e multidisciplinari, che dovranno coinvolgere almeno tre quartieri con la previsione di eventi, laboratori, presentazioni. In questo caso verranno selezionati 8 progetti, uno per ciascuno dei Municipi milanesi esterni al centro storico, e per ciascun progetto verrà erogato un contributo di 80mila euro a sostegno di spese che dovranno ammontare almeno a 100mila euro.

La seconda sezione è invece destinata a progetti diffusi di spettacolo, con valore pari o superiore a 6.250 euro. Il contributo assegnato ai progetti selezionati potrà variare dai 5 ai 35mila euro, in base al valore del progetto, e non potrà essere superiore all’80% del suo valore. Le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in modalità on line accedendo a questo link entro le ore 12 dell’8 maggio.