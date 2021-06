Spettacoli, prosa e cabaret: arriva “teatro in giro”, il teatro dove non te lo aspetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'idea di Teatro in giro nasce dal “NoLo Fringe Festival”, la rassegna di arti performative NoLo (quartiere milanese a Nord di piazzale Loreto), che da due anni porta il teatro nella periferia della città. Le esibizioni avvengono in luoghi non convenzionali, come quello di Romeo e Giulietta, uno spettacolo itinerante lungo via Padova. La compagnia organizza il Festival dal 2019, per dare spazio a spettacoli multidisciplinari di ogni tipo e genere: a NoLo non esiste un teatro e per questo si è pensato di portare gli spettacoli in spazi nuovi, come bar, coworking, palestre e perfino per la strada. Le prime due edizioni del Festival sono state l'occasione per molte persone - che di solito non vanno a teatro - di accostarsi a questo tipo di arte in modo nuovo, fresco e senza pregiudizi. L’idea di lanciare una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - nasce dalla volontà di portare diverse novità nel progetto, come realizzare uno spettacolo su un vero palco su ruote e girare per le periferie cittadine per la rappresentazione. La raccolta fondi servirà per dotare la compagnia di un Porter Piaggio, l'acquisto delle attrezzature tecniche, i costi organizzativi e di produzione. Per tutti coloro che decideranno di sostenere l’iniziativa e contribuire con una donazione sono previste delle ricompense, come la locandina dello spettacolo, t-shirt in edizione limitata, una cena insieme ai membri della compagnia e tante altre esperienze teatrali uniche. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/teatro-in-giro/