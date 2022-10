Gli spettacoli di stand up comedy da Eataly Smeraldo

Dal 20 ottobre al 3 novembre il Palco di Eataly Milano Smeraldo ospiterà tre spettacoli di stand up comedy

Una rassegna in seconda serata illuminerà lo store di Piazza XXV Aprile in un’inedita cornice notturna. Protagonisti alcuni dei principali esponenti della scena italiana di stand up comedy. Dal 20 ottobre al 3 novembre il Palco di Eataly Milano Smeraldo ospiterà un’inedita rassegna in seconda serata di spettacoli gratuiti di stand up comedy. Tre appuntamenti con protagonisti alcuni dei nomi più influenti della scena comica italiana: Saverio Raimondo, Pietro Sparacino e Laura Formenti.

Un’occasione che permetterà agli spettatori di godere della cornice di Eataly Smeraldo in una veste inusuale: non solo un punto vendita e un’insegna per gustare specialità enogastronomiche, ma anche uno spazio per intrattenersi e trascorrere una piacevole e divertente serata.

La rassegna prenderà il via giovedì 20 ottobre con lo show “Live” di Saverio Raimondo. Con la sua ironia militante, la sua satira feroce e la sua spudorata irriverenza, il Satiro Parlante di Netflix demolisce tutto e tutti, a cominciare da sé stesso mettendosi a nudo e mostrandosi umano e, perché no, ridicolo.

Il secondo appuntamento

Il secondo appuntamento, in programma per giovedì 27 ottobre, vedrà fare da protagonista Pietro Sparacino con lo spettacolo “Occhiaie”. Il 2020 e il 2021: due anni che il comico non dimenticherà mai, non solo a causa della pandemia, ma soprattutto per l’arrivo del suo secondo figlio. E, inevitabilmente, nasce il suo nuovo spettacolo di stand up comedy in cui racconta di nuove vite che arrivano, vecchie vite che cambiano, vite di vivi che non vivono e che vivrebbero meglio da morti.

L'ultimo appuntamento

Ultimo appuntamento a giovedì 3 novembre con “Tranquilli, poi vi spiego” di Laura Formenti. Uno spettacolo che parla di bugie. Bugie per vendere, bugie per rimorchiare, bugie per non sfigurare. Bugie dietro cui ci nascondiamo perché abbiamo paura di dire la verità. Bugie che creano veri e propri tabù. Uno spettacolo che ha già fatto 3576687,6 repliche in 322 paesi ed è stato definito da Charlie Chaplin “una performance necessaria, una vera rivoluzione nella comicità normale”. Com’è possibile? “Tranquilli, poi vi spiego.”

Informazioni utili

L’ingresso è previsto per le ore 21:00 riservando un tavolo vista palco per cena da Pizza & Cucina o al ristorante Pianodue, oppure alle 22:30 riservando un tavolo al bar. Lo show avrà inizio alle ore 23:00. Gli spettacoli sono gratuiti e su prenotazione obbligatoria.