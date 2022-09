La nuova stagione teatrale al Martinitt e come avere i biglietti scontati

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Commedie, cabaret e grandi gialli sono i protagonisti della nuova stagione del Teatro Martinitt, che mai come quest'anno propone un programma ricco di appuntamenti semplicemente imperdibili.

Scopriamo insieme gli spettacoli già in programma e come ottenere i biglietti scontati, con un'offerta da cogliere al volo.

"Dove ci sei tu", alla scoperta di un segreto

Si inizia con Dove ci sei tu, in scena dal 21 ottobre al 6 novembre. Le sorelle Glenda e Suzanne vivono in una tranquilla fattoria sull'isola di Manitoulin, in Canada, mantenendosi con la vendita delle loro famosissime marmellate.

Si tratta di due personaggi diametralmente opposti: la prima e? una compita e apparentemente seriosa donna di campagna, mentre la seconda e? uno spirito libero che manifesta di continuo la sua voglia di divertirsi ancora.

Le loro solite preoccupazioni, come quella di spiare il prestante e giovanissimo vicino veterinario e il prepararsi per la visita della figlia adulta di Suzanne, Beth, sono complicate da un segreto che le sorelle non possono piu? nascondere.

Scopri subito come avere i biglietti scontati dello spettacolo.

Il varietà "La grande occasione"

Dall'11 al 27 novembre, invece, va in scena La grande occasione. Lo spettacolo nasce da un’idea di Maria Carla Rodomonte, produttrice e attrice, come un grande atto d’amore e gratitudine nei confronti di Silvana Bosi fondatrice della Compagnia Arte e tradizione.

Ed ecco tutti gli ingredienti tipici del genere che ha reso l’Italia famosa in tutto il mondo: il varieta? con le soubrette ed il comico, l’immancabile corpo di ballo, le tipiche figure della sarta e del direttore del teatro, dell’innamorato e del tuttofare con sequenza di numeri tra canto ballo e attrazioni varie.

Acquista subito i biglietti scontati.

Condizioni di utilizzo del biglietto

- Per evitare assembramenti alla biglietteria, i biglietti vengono inviati dal teatro all'indirizzo email inserito in fase di acquisto entro 24/48H dall'acquisto.

- E' fortemente consigliato mantenere la mascherina durante lo spettacolo.

- I posti vengono assegnati dal Teatro Martinitt.

- Se viene acquistato più di un biglietto, è garantita l'assegnazione di posti vicini.

Validità

il Voucher è valido per la data acquistata.

Come funziona

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi via email la conferma d'ordine e successivamente i Biglietti in formato pdf (entro 24/48H dall'acquisto)

3) Stampa i biglietti o presentali in formato digitale (tramite smartphone) all'ingresso del Teatro la sera dell'evento.