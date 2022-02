La fucina giovanile del Teatro Officina in scena con due spettacoli imperdibili

Venerdì 4 e domenica 6 febbraio al Teatro Officina andranno in scena due spettacoli: Ci ho le sillabe girate, dramma dislessico per giovani attori, e Tirare la corda, sui comportamenti a rischio dei giovani.

Il lavoro sul palcoscenico

In scena giovani attori usciti dalla scuola del Teatro Officina, oggi attori professionisti, coinvolti in un lavoro di palcoscenico che li vede testimoni attivi perché i temi trattati dagli spettacoli sono da loro vissuti sulla propria pelle.

Questi due spettacoli rappresentano la fucina di creatività e speranza che la Direzione del Teatro Officina pone nelle mani di una nuova generazione. Nel corso della serata si dialogherà sui temi trattati dagli spettacoli (la dislessia e i comportamenti a rischio nel mondo giovanile) e verranno rappresentate alcune scene degli spettacoli. Al termine il pubblico potrà partecipare al dialogo con regista, attori e autore dei progetti.

Un tema attuale: la dislessia

In scena un gruppo di nostri giovanissimi attori che hanno portato in giro per l’Italia questo spettacolo sul tema della dislessia realizzando più di 80 repliche. Una chiave leggera e ironica per affrontare un tema, la dislessia, entrato prepotentemente nella vita scolastica (e non solo), di cui questi attori sono profondi conoscitori in quanto essi stessi dislessici.

Nello spettacolo la vita di tutti i giorni prende forma, scorrendo libera in una stanza nella quale tre ragazzi parlano e si raccontano, giocando con un linguaggio e un ritmo serrato. Una giornata come le altre: chiacchiere sul presente, idee per il futuro, risate, ricordi, silenzi, scontri, birra, pizza e dislessia. Una strada giocosa e profonda per capire come si vede il mondo con gli occhi di un dislessico. O almeno per tentare.