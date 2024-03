Una speciale replica dello spettacolo di Angelo Duro agli Arcimboldi

Venerdì 29 marzo, a grande richiesta, arriva una replica dello spettacolo Sono Cambiato di Angelo Duro al Teatro Arcimboldi.

Lo spettacolo

Geniale, sbalorditivo, irriverente, Angelo Duro torna al TAM Teatro Arcimboldi Milano dopo i fulminanti sold out della scorsa stagione per altre date del suo.

"Sono cambiato" (prodotto dalla Da Solo Produzioni, società fondata dallo stesso artista) sta sbancando tutti i teatri d’Italia. Angelo Duro, con una scritta a caratteri cubitali sul manifesto ci fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima.

E qui ci vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere?

I dubbi sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarti. Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la curiosità di migliaia di persone che sta facendo la fila per vederlo (ma soprattutto per sentirlo) ed il risultato: è un vero successo.

Per accogliere le tantissime richieste dei fan che hanno preso d’assalto le prevendite, è stata aggiunta una replica straordinaria alle ore 23.30 di venerdì 29 marzo. .