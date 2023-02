Spettacolo "Srie" della compagnia i melomati alla corte dei miracoli

Mercoledì 1° marzo 2023 | ore 20.30

Corte dei Miracoli, via Mortara 4, Milano

M2 Porta Genova – Tram 14 – 9 – 10



ARIE

compagnia I Melomati

di e con Sofia Brocani e Giovanni Chesi



> Quarto appuntamento di sCorte teatrali

rassegna teatrale a cura di Compagnia Carnevale e Corte dei Miracoli

ingresso 7 euro + eventuale tessera associativa (5€)





Una cantante lirica e un pianista accompagnatore sono intenti a presentare un concerto di "Arie" di musica classico/barocca, il concerto però non sembra andare come previsto: gli attriti tra i due si aggraveranno, causa una serie di sfortunati eventi che prenderanno il sopravvento diventando loro stessi i veri protagonisti della serata. Virtuosismi come non li avete mai sentiti! Un concerto classico si trasformerà improvvisamente in un cabaret con sprazzi di clownerie...





> Sofia Brocani è attrice, acrobata e cantante. Si diploma presso la scuola di Teatro “Alessandra Galante Garrone di Bologna" nel 2014 per poi continuare a formarsi con maestri come Franco Dragone e Vladimir Olshansky (Cinque du Soleil), Carlo Boso, Pierre Byland, Fabianna De Mello e Souza del (Théatre du Soleil),Sebastian Kautz (Familie Floz), Walter Le Moli (Teatro Due, Parma). Tra le sue collaborazioni lavorative spiccano: “La Magnifica Illusione” con la Compagnia Teatro dell’Argine, spettacolo di teatro fisico con cui ha ottenuto una nomination come miglior giovane attrice al Festival “Atelier” di Baia Mare (Romania) nel 2018, e il “Don Giovanni” in Commedia dell’Arte della Fraternalcompagnia, con il quale partecipa ad una tournée in Giappone nel 2016. Attualmente lavora anche come formatrice, insegnante di teatro e doppiatrice



> Giovanni Chesi è un fisico milanese. Attualmente svolge attività di ricerca per l'INFN a Pavia nel campo della teoria quantistica dell'informazione. Suona il pianoforte dall'età di sei anni. Si è esibito in svariate occasioni, fra cui due PianoCity, due concerti per l'Accademia degli Studi Italo-Tedeschi di Merano, un concerto per l'Università degli Studi di Milano, un concerto alla Corte dei Miracoli di Milano e per diverse iniziative della Green Music School. E' autore di sei brani per solo pianoforte, ascoltabili al link https://www.youtube.com/channel/UCzXgg5Gzu9QE9sdPSutc3DA.