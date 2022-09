Il Corpo di Ballo della Scala in scena a Milano. Come avere i biglietti scontati

Prezzo non disponibile

La magia del Corpo di Ballo del Teatro Alla Scala torna al Teatro degli Arcimboldi di Milano, con un nuovissimo spettacolo, Variazioni di bellezza, assolutamente da non perdere.

Lo spettacolo

Con cinque straordinarie coreografie, il Balletto della Scala torna al TAM con un programma che riunisce alcuni tra i titoli di più recente acquisizione, rimodulati sui talenti dei suoi artisti di punta o creati appositamente per la Compagnia.

Una Compagnia che si apre all’oggi ma mantiene viva la storia, celebrata nel classicissimo finale, e che anche nelle recite al TAM vedrà impegnati i primi ballerini al gran completo.

Un viaggio nella bellezza della danza e nelle sue variazioni stilistiche.

Dal presente e futuro, le variazioni di bellezza riportano alla storia, alla tradizione, al grande repertorio, con uno dei massimi punti di riferimento nel percorso creativo: a suggellare la serata, il Divertissement da Paquita entusiasmante vetrina di grande danza, per i solisti e il corpo di ballo, nel Grand Pas e nelle variazioni del secondo atto, tra i risultati più alti mai raggiunti dell’arte di Marius Petipa.

Il Programma

Di seguito il programma della serata:

- "Movements to Stravinsky" di András Lukács

- "Verdi Suite" di Manuel Legris

- "The Labyrinth of Solitude" di Patrick de Bana

- "Birds Walking on Water" di Natalia Horecna

- "Paquita - Divertissement" di Marius Petipa

