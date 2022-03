Al Teatro Out Off uno spettacolo sulla crescita personale

Il 4 marzo debutta in prima nazionale al Teatro Out Off Basta problemi, una commedia di Renato Gabrielli, portata in scena dalla compagnia Tripee Teatro. La commedia, irridendo la contemporanea necessità di nuovi riti, pratiche di meditazione e bisogno di guru carismatici, mette in scena una cerimonia esoterica di purificazione.

La trama

Un manager “imbruttito” cinico, scettico e iperconnesso (Daniele Gaggianesi) si costringe a cominciare un cammino di crescita personale. Alla sacerdotessa new-age (Stella Piccioni), che produce strani suoni vegetali, spetterà l’arduo compito di iniziarlo. Nell’ombra, il guru (Paolo Bufalino), personaggio muto ma fulcro del meccanismo comico, non parla, ma vende a caro prezzo le sue confortanti verità.

Fin qui tutto secondo farsa, ma dove scatta la magia? La magia del testo di Renato Gabrielli esplode quando il ridicolo si ribalta in sacro; quando nel pieno di questo rito di plastica, messo insieme con qualche massima sulla vita facilmente “ripostabile”, che la donna ripete come mantra, il manager protagonista avverte improvvisamente il canto della bellezza, la voce salvifica e rigenerante del femminile, da restarne frastornato; quando, in mezzo a una compagine di benestanti depressi, il venditore di “macchine rassodanti per lei e stimolanti per lui” compie un inaspettato viaggio negli inferi delle sue ferite, alla riscoperta dell’amore più puro e genuino. Il tempo si deforma, i fantasmi della sua vita diventano reali, lui torna bambino per uscirne nuovamente uomo.

"Basta Problemi" è un rito di passaggio dal torpore della vita contemporanea, anestetizzata dai fumi dei followers e dei likes, all’incanto per la vita stessa; dal cinismo metropolitano, alla libertà di cedere alla meraviglia.