La Bella Addormentata nel bosco, spettacolo per bambini

Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre presso l'Atelier Marionettistico Carlo Colla & Figlio va in scena La bella addormentata nel bosco in quattro lingue differenti: italiano, inglese, arabo e russo.

Lo spettacolo

Fiaba in due tempi di Eugenio Monti Colla, La bella addormentata nel bosco è uno spettacolo in cui le marionette lombarde sono accompagnate dalle musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, qui per l’occasione eseguite dal vivo da LaFil.

La fiaba è un racconto sospeso fra nuvole bianche o minacciose che nulla hanno di vero e di reale. Due soli gli ambienti chiamati a restituire luoghi legati al mondo della natura: una terrazza edificata fra i colori e la curva dell’arcobaleno, e il bosco, tempio consacrato al lungo sonno e all’amoroso risveglio.

E' qui che si muovono i personaggi in bilico fra la narrazione fabulistica di Perrault (in una brillante traduzione di Collodi, da cui Eugenio Monti Colla ha tratto il testo teatrale) e la struttura librettistica del balletto di Tchaikovsky, da cui lo spettacolo attinge la parte musicale.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.