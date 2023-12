giovedì 14 dicembre 2023, ore 20.30

Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia 89, Milano



“BEN. Animali in cattività”

uno spettacolo che prevede imprevedibili combinazioni dell'amore che non ha declinazione di genere…



quarto appuntamento di NESSUN CONFINE - la stagione del padiglione 2023/2024



drammaturgia e regia | Mariagrazia Pompei

con Marco Lo Chiatto e Riccardo Pieretti

e la simpatica partecipazione di Pino Strabioli

aiuto regia | Natalia Mititelu

disegno luci | Giacomo Cursi

disegno sonoro | Pier Francesco Pelle

produzione | MAGMA06 e GEKON PRODUCTIONS



La stagione NESSUN CONFINE, curata da Compagnia Carnevale allo Spazio Teatro 89, prosegue Il 14 dicembre 2023 con lo spettacolo BEN. Animali in cattività, scritto e diretto da Mariagrazia Pompei e interpretato da Marco Lo Chiatto e Riccardo Pieretti…con la simpatica partecipazione di Pino Strabioli.



Un divertente spaccato della vita di una coppia che durante il Natale si trova a fare i conti con il concetto di casa. Questo particolare periodo dell’anno, infatti, è la celebrazione per antonomasia dei legami e, anche se si decide di non festeggiarlo in modo classico, pone ognuno di noi di fronte al significato stesso di famiglia. Chi è famiglia? Il Natale offre a questa giovane coppia l’occasione di sperimentare la propria voglia di creare e allo stesso tempo la propria capacità di distruggere: è più coraggioso restare o lasciarsi per sempre? È più responsabile continuare a lottare per la relazione o più onesto chiudere un rapporto in crisi? Istinti primordiali e derive contemporanee, nel buio, si scoprono mescolati in un amore storto, mostrandoci le fragilità della natura umana, non lontana dalla ferocia animale.

In questa atmosfera natalizia rarefatta, in bilico tra la commedia e la tragedia, i due protagonisti si ritroveranno a percorrere la via di casa.





> Mariagrazia Pompei, attrice, regista e drammaturga, nasce a Roma e si diploma al Teatro Nazionale di Genova nel 2006. Procede il suo percorso artistico e di formazione lavorando con Emma Dante, Veronica Cruciani, Guido De Monticelli, Giorgio Gallione e molti altri. Lavora anche in cinema a fianco di Stefania Sandrelli nel film Astolfo, presentato alla mostra del cinema di Roma e candidato ai David di Donatello 2023. dopo aver ottenuto il Cerficat presso la prestigiosa École internationale de théâtre Jacques Lecoq di Parigi, fonda nel 2021 la casa di produzione MAGMA06 firmando principalmente testi e regia.



La stagione NESSUN CONFINE si compone di dieci appuntamenti da ottobre ad aprile di artisti e compagnie da tutta Italia, che portano in scena nuove drammaturgie, mai presentate nella loro forma definitiva a Milano. La stagione ha il patrocinio del Comune di Milano Municipio 7. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20.30

Info e biglietti intero 10 euro | ridotto 5 euro (under 25, over 65, tessera Padiglione, soci Coop Lombardia)



acquisto online su mailticket e in biglietteria dalle ore 19.30 nei giorni di spettacolo