spettacolo burattini "meneghino nel paese dei sempreallegri"

Sabato 5 marzo alle ore 17 in occasione del Carnevale ambrosiano "MENEGHINO nel Regno dei SempreAllegri" spettacolo di burattini della tradizione italiana della Compagnia Burattini Aldrighi creati e animati da Valerio Saccà. Ecco la storia: Il terribile Conte Trombetta ha preso il potere sul regno di Sempreallegri, assistito dal gigante Crocchiasodo e per

diventare Re vuole sposare la Principessa Diamantina e cosi' trasformare il Regno da SempreAllegri in SempreTristi, ma non temete, Meneghino e Lindoro riusciranno a sistemare ogni cosa e a riportare Sempreallegri in allegria. Una fiaba, dove intrighi, spettri e tante bastonate divertiranno gli spettatori (consigliato sopra i sei anni). Per informazioni scrivi a info@teatroblu.org oppure chiama 3802812735 Prenotazione raccomandata e ingresso consentito con green pass e mascherina ffp2