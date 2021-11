Al Teatro Manzoni lo spettacolo "Cappuccetto Rosso"

Sabato 27 novembre al Tearo Manzoni va in scena lo spettacolo Cappuccetto Rosso.

Uno spettacolo interattivo

Di solito, si può essere spettatori o attori; qui si è entrambi! Anche se con una nuova modalità di partecipazione. La Casa delle Storie ha creato un kit di partecipazione che il pubblico troverà accanto al posto assegnato, che gli permetterà di partecipare, dalla propria poltrona, ad alcune scene dello spettacolo e, soprattutto, permetterà ai più piccoli, come sempre nei nostri spettacoli, di essere in empatia con i loro amati protagonisti ed immedesimarsi in essi.

A volte, saranno gli attori a uscire dallo spazio canonico del palco, annullando le separazioni esistenti e trasformando tutta la sala in un grande palcoscenico, dove si è tutti presenti, partecipi e uniti nel vivere quella grande esperienza che è il Teatro: il Mondo delle Fiabe.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.