Il Balletto di Milano con Carmen Suite & Tangos al Castello Sforzesco

Domenica 7 agosto al Castello Sforzesco si svolgerà lo spettacolo Carmen Suite & Tangos a cura del Balletto di Milano.

Carmen nell’immaginario collettivo è l’incarnazione della femminilità e della seduzione. Bella e anticonformista, passionale e desiderata, sfida chiunque voglia sottometterla, usando il suo fascino e la sua personalità per ottenere tutto ciò che desidera. La suite del Balletto di Milano, tra appassionati pas de deux e le tante e vivaci danze d’assieme di Gitani, Soldati e Sigaraie, ripercorre la storia della bella gitana che, mossa dall’amore per la libertà e l’indipendenza, resterà incondizionatamente fedele a sé stessa anche se consapevole che questo la condurrà alla morte.

La seconda parte della serata

Nella seconda parte della serata Tangos è pura emozione ed energia. Tango non come arte codificata, con propri schemi universalmente condivisi ed immutati nei secoli, ma come forma creativa in costante evoluzione. Il Balletto di Milano, guardando al tango tradizionalmente ballato dalla gente, gioca tra stili, milonghe e tanghi contemporanei per offrire una visione generata da nuove interpretazioni e forme inattese su particolari sonorità musicali

Con oltre 30 anni di storia, il Balletto di Milano è tra le principali realtà compagnie professionali italiane. Ogni anno porta in scena più di 80 spettacoli a stagione in più di 8 Paesi nel mondo.

Ambasciatore della Danza italiana nel mondo, è riconosciuto e sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Lombardia - Sezione Cultura.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti dello spettacolo on-line.