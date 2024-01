Lo spettacolo di Carolina Benvenga "Un Natale Favoloso a Teatro"

Sabato 13 gennaio al Teatro Dal Verme Carolina Benvenga si esibirà in Un Natale favoloso a teatro, uno spettacolo per la regia di Morena D’Onofrio.

Lo spettacolo

Quella del 13 gennaio è l'ultima data milanese del tour, uno show musicale inedito che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi, che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia.

Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Be?lmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell'arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.