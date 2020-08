Milano, un nuovo spettacolo della compagnia teatrale del carcere San Vittore: orari e biglietti

Giovedì 13 agosto presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco andrà in scena lo spettacolo “Il Nuovo Teatrino delle Meraviglie” aggiornato ai tempi del post lockdown. Lo spettacolo è inserito all'interno del palinsesto di Estate Sforzesca 2020 ed è organizzato da Cetec, la compagnia teatrale del carcere di San Vittore.

La trama

Nell'opera teatrale, Cervantes e Shakespeare riscritti dalla drammaturga e regista Donatella Massimilla alla luce di una nuova partitura, forte della voglia di resistere e ricominciare, con una stralunata compagnia di comici presi in prestito dagli “Intermezzi” di Miguel de Cervantes e da “Sogno di una notte di mezz’estate” di William Shakespeare. I capocomici si interrogano e con loro gli Assessori, il Sindaco di una città che non ha paura di accogliere i ‘sopravvissuti’ anche se dei ‘diversi’ si ha sempre, in fondo in fondo, un malcelato timore. Da Dentro a Fuori, la città invisibile di San Vittore con la compagnia del CETEC, come sua tradizione, fa indossare abiti maschili a molte delle sue attrici detenute ed ex detenute, questa volta assunte ai ruoli di gentiluomini di corte di una splendida città che possiede addirittura un Castello appartenuto a una nobile famiglia, quella degli Sforza.

Voci e visioni di un teatro di ieri, di un fare teatro dopo la pandemia che ci ha colpito tutti, dentro e fuori, per ritrovare, forse, il senso smarrito di un teatro del cambiamento, interrotto in carcere a causa del Covid-19 da febbraio e solo ora autorizzato a riprendere il suo significativo cammino, smarrito - in parte - da quando la parola d’ordine è stata «distanziamento, distanziamento!». Ce lo ricorda sul palcoscenico, in un esilarante epilogo il ‘ghisa’ Furiere, interpretato dal consigliere comunale Alessandro Giungi, al suo debutto in scena. Sì, perché la scommessa del CETEC è anche questa: includere cittadini, artisti e musicisti creando un ponte fra carcere e società civile.

Anche in virtù di questo impegno lo spettacolo è inserito nel palinsesto de “I Talenti delle Donne” promosso dal Comune di Milano, e per questa speciale replica estiva sostenuto dall’Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Milano.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.