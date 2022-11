La magia di Cenerentola a teatro

Dal 10 al 27 novembre presso l'Atelier Carlo Colla e Figli va in scena lo spettacolo Cenerentola.

Lo spettacolo

Lo spettacolo trae origine dalla fiaba di Charles Perrault che segue fedelmente nella tessitura e nello svolgimento, con struttura di azione mimica su tema musicale. Scritta da Carlo II Colla nel 1906, "Cenerentola" apre nella storia della Compagnia Carlo Colla e Figli al suo ingresso al Teatro Gerolamo come teatro stabile, il capitolo dedicato alla fiaba (negli anni immediatamente futuri seguiranno le realizzazioni de "La Sposa del Sole", "Il Gatto con gli stivali" e "I Nani Burloni") e dà l'avvio ad una concezione di teatro per le marionette inteso a superare il dualismo fra spettacolo per ragazzi e spettacolo per adulti, dando, al contrario, vita ad una lettura drammaturgica che suggerisce a culture ed esperienze diverse, quali sono, appunto, quelle dell'adolescente e dell'adulto, emozioni e fascinazioni di differente genere.

I personaggi, secondo la tradizione del teatro marionettistico si caricano di significati e di allegorie precise nei confronti della realtà e dei suoi moduli rappresentativi, mentre l'azione si fa intenso ma succinto racconto spettacolarizzato con elementi teatrali che vanno dall’incantamento alla sottile persuasività sia nella ricezione immediata che nel ricordo.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti dello spettacolo on-line.