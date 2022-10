Tre spettacoli in cinque giorni del collettivo teatrale "Sotterraneo"

Dal 19 al 23 ottobre, al Teatro Grassi, Sotterraneo presenta una personale, articolata in tre spettacoli e cinque giorni: Shakespearology (19 e 20 ottobre, ore 19), Overload, premio Ubu 2018 come migliore spettacolo (negli stessi giorni, alle 21.30), L’Angelo della Storia (22 e 23 ottobre).

Il collettivo teatrale

Il collettivo teatrale è, dalla scorsa stagione, artista associato del Piccolo ed è stato tra i protagonisti delle due ultime stagioni estive con il loro Talk Show. Il particolarissimo format, a metà tra palestra di pensiero e performance, ha coinvolto in conversazioni trasversali tra teatro e altri territori culturali, nell’estate 2020 in via Rovello, Maura Gancitano, Telmo Pievani, Wu Ming 1 e, nella scorsa estate, in un’edizione dislocata nei quartieri nell’ambito di Milano è Viva, Vera Gheno e Silvia Bencivelli.

Sotterraneo nasce a Firenze nel 2005 e nel tempo si confronta con formati diversi quali spettacoli, performance, site-specific, regie liriche, progetti per l’infanzia, talk-show. Le produzioni del gruppo – caratterizzate da un approccio avant-pop in equilibrio fra immaginario collettivo e pensiero filosofico – vengono ospitate nei più importanti festival e teatri nazionali e internazionali, ricevendo numerosi riconoscimenti tra cui Premio Lo Straniero, Premio Hystrio, Be Festival First Prize, Silver Laurel Wreath Award/Sarajevo MESS Festival e due Premi UBU di cui uno per Overload come “spettacolo dell’anno 2018”. Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory di Centrale Fies ed è residente presso l'Associazione Teatrale Pistoiese.