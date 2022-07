Quando il caffè è scorretto: lo spettacolo con i comici di Zelig

Prezzo non disponibile

Giovedì 28 luglio Cascina Ovi si trasforma nel set di una stand up comedy, in un vero e proprio palco di cabaret: gli ospiti del ristorante potranno infatti gustare, durante la serata, una saporita tazza di... "Caffè scorretto", con le performance del trio Mary Sarnataro, Foma Fomic e Bruce Ketta.

Il noto e apprezzato format comico approda da Zelig direttamente al ristorante, per una serata all'insegna dell'umorismo e del divertimento.

I comici

Mary Sarnataro, classe 1975, è una nota inviata delle Iene. Debutta nei cabaret di Milano e conquista immediatamente il favore del pubblico. Nei suoi sketch tante risate e, talvolta, un filo di amarezza.

Foma Fomic (riferimento a Fomà Fomì? Opiskin, protagonista del "Villaggio di Stepancikovo" di Dostoevskij) è un cantautore geniale, demenziale, stralunato: attivo da quasi dieci anni, suona regolarmente dal vivo e spesso sul palco si atteggia a rock star sovietica fuori tempo massimo.

Matteo Iuliani, in arte Bruce Ketta (Milano, 1969), fa cabaret dalla fine degli anni '90 ed è da tempo amico di Cascina Ovi, dove si è già esibito in passato: energico, pungente, politicamente scorretto, dissacrante, è noto, tra gli altri personaggi, per il Postino Sfaticato. Fa parte del Laboratorio Zelig.

«O la comicità è graffiante, corrosiva e politicamente scorretta o non è» ha dichiarato Francesco Rizzo, titolare di Cascina Ovi. «Apprezziamo molto il format "Caffè scorretto", intelligente mix di risate e critica sociale e abbiamo voluto portarlo nel nostro ristorante per i nostri amici e ospiti, che potranno godersi mentre finiscono di cenare, a partire dalle ore 22.00 di giovedì 28, lo spettacolo.»

Come prenotare

Per prenotazioni chiamare il numero 02 213 95 81.