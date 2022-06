"Roberto Bolle and Friends" a Milano per uno spettacolo imperdibile

La Grande danza di Roberto Bolle torna a infiammare il pubblico italiano, e non solo, con un lungo appuntamento al Teatro Arcimboldi Milano.

Lo spettacolo

Otto date imperdibili con i migliori protagonisti della danza internazionale. Roberto Bolle and Friends è un’occasione imperdibile per vedere sullo stesso palco Roberto Bolle con star internazionali della danza, un vero e proprio viaggio attraverso la bellezza e la magia di questa forma d’arte. Roberto Bolle, protagonista assoluto della danza, di questi Gala non è solo interprete ma anche Direttore Artistico.

I Gala “Roberto Bolle and Friends” sono diventati uno straordinario strumento di diffusione della danza e delle sue eccellenze ad un pubblico trasversale.

Bolle, forte della sua esperienza sui palcoscenici più importanti del mondo riesce a rendere ognuno di questi spettacoli unico nel suo genere ricreando un’atmosfera magica che celebra la bellezza, l’eleganza della danza.