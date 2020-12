Spettacolo e laboratorio in video "naso di carota"

Il Municipio 2 del Comune di Milano in collaborazione con Teatro Linguaggicreativi presenta

Spettacolo/Laboratorio in video “Naso di carota”



“Naso di carota”, per bambini dai 3 agli 8 anni, è la storia magica dell’amicizia tra un bambino e un pupazzo di neve, di un desiderio grande che si avvera, di una nevicata che ferma il traffico e fa tornare i grandi bambini.



Nella notte di Natale, mentre tutti stanno al caldo sotto le coperte, Marco spera che il suo sogno si avveri, che il grande pupazzo di neve che ha costruito con tanta fatica prenda vita e venga a bussare alla sua finestra per giocare insieme. Chiude gli occhi e, prima di addormentarsi, lancia questo sogno fino alle stelle. Il suo desiderio verrà esaudito?



Una breve storia natalizia raccontata in video da Francesca Biffi (narratrice e scenografa professionista) con alcuni consigli per costruire con pochi materiali di riciclo un simpatico pupazzetto di neve da appendere all’albero.



Materiali necessari:

• Occhi, orecchie e cuore aperti per ascoltare la storia

• Barattolo di vetro, colla vinilica, carta asciugatutto, forbici, pennello, pennarello (indelebile) e tre fogli colorati per costruire una piccola sorpresa

Lo spettacolo/laboratorio sarà pubblicato tramite la pagina Facebook e il canale YouTube di Teatro Linguaggicreativi il 30 dicembre alle ore 17:00.