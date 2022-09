Enrico Bertolino in un nuovo spettacolo a teatro. Orari e biglietti

Venerdì 9 settembre Enrico Bertolino recupera al Teatro Carcano di Milano lo spettacolo del 25 luglio al Castello Sforzesco annullato per maltempo.

Lo spettacolo

Lo spettacolo è prodotto da ITC2000 e presentato in questa occasione in collaborazione con TDB impresa sociale, realtà che da diversi anni porta il teatro all’interno dei luoghi della quotidianità e che ha rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento serale grazie al pluripremiato format culturale: “Tournée da Bar”. Proprio per il ruolo che Enrico Bertolino riveste in qualità di attore popolare ed esempio virtuoso della congiunzione tra teatro e intrattenimento, viene presentata questa serata con l’intento di riportare il teatro popolare a coinvolgere e attivare gli spettatori accompagnandoli all’interno del mondo della risata.

Uno spettacolo adatto a tutti, che vive “con il pubblico e per il pubblico” e che da diversi anni continua a mutare di replica in replica entusiasmando gli spettatori di tutta Italia.

Il format

L’instant theatre, e? una formula di teatro incentrato sull’attualita?, che cambia ogni sera, inventata da Enrico Bertolino e Luca Bottura e sviluppata con Massimo Navone. Questo format ha dato vita negli anni a spettacoli sempre diversi, che si interfacciano con l’attualita?: elezioni, referendum, pandemia e adottando sottotitoli nuovi come nel caso del ‘distant’ theatre durante i mesi difficili del lockdown.

Un comico e un narratore

Enrico Bertolino e? in scena nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione. Racconta i paradossi e le contraddizioni della realtà che ci circonda cucendoli con un filo narrativo che si rinnova ad ogni edizione, adeguandosi ai temi dominanti del momento e spaziando dalla cronaca, alla politica, all’osservazione dei nuovi fenomeni sociali, con riferimenti alla storia passata e recente.

Un uomo solo in scena per 75 minuti di narrazione umoristica, insieme a tre musicisti polistrumentisti che lo accompagnano colorando il racconto di sonorità suggestive e rivisitando in chiave ironicamente attuale motivi famosi.

Ovviamente delle ormai imminenti elezioni politiche del 25 settembre. Ma non solo. Di un paese alle prese con la crisi energetica durante la tragicommedia estiva di questa campagna elettorale. Della nostra classe politica che a breve dovrà finalmente uscire allo scoperto per fare qualcosa di convincente e concreto.

Non mancherà poi un accenno ad una Milano onirica sconnessa e felice per poi concludere con l’immancabile rassegna stampa di Luca Bottura ed Emiliano Carli.

Se già è difficile avere certezze sul presente figuriamoci riguardo al domani ma, non volendo fare le cassandre, ci riaggiorneremo fiduciosi e con un’unica certezza: che il futuro lo scopriremo solo ridendo.