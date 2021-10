"La famiglia Transylvania", uno spettacolo per bambini in occasione di Halloween

Sabato 30 ottobre al Teatro Manzoni andrà in scena lo spettacolo La famiglia Transylvania, dedicato ai bambini dai 3 anni in su.

La trama

Jack Tripper buffo e fifone aristocratico inglese, viene mandato, insieme a sua moglie, in uno sperduto castello in Transilvania per conoscere i genitori di Ella, fidanzata e promessa sposa del figlio Finn. Quello che Jack non sa, è che Ella è nientedimeno che la figlia del Conte Dracula, nipote di Frankenstein, della Nonna Lupo e di una serie infinita di simpaticissimi e maldestri mostri pasticcioni. L’incontro-scontro tra le due famiglie vi farà morire… dal ridere ovviamente!!

Dopo un susseguirsi di esilaranti scontri tra mostri e umani, i protagonisti (e i bambini) capiranno che non si deve aver paura delle differenze, perché c’è solo da imparare da queste. Una commedia esilarante, per grandi e piccoli, che in maniera semplice e diretta trasmette allo spettatore un grande messaggio contro il razzismo. Ispirandosi alle famosissime sit-com anni 60 come “La Famiglia Addams” ed i “Mostri”, la Compagnia Un Teatro da Favola porta in scena una nuova, originale commedia che divertirà, come in tutti i loro spettacoli, sia i bambini che gli accompagnatori più grandi.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.

